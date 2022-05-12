Рада затвердила указ президента про примусове вилучення активів Сбербанку росії та «ВЭБ.рф» в Україні

Верховна Рада на засіданні 12 травня затвердила указ президента про примусове вилучення активів активи Сбербанку росії та «ВЭБ.рф» в Україні.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Ідеться про активи на загальну суму 930 млн грн від «ВЭБ.рф» та 14,9 млрд грн від Сбербанку.

Окрім того, вилучаються інші фінансові активи зазначених «дочок» російських банків, за винятком трьох мільярдів гривень «МР Банку», які підуть на задоволення вимог його кредиторів.