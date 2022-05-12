Колишній директор антикорупційного бюро Ситник став заступником голови НАЗК

Колишній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник став заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

У НАЗК він відповідатиме за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Крім того, Ситник виконуватиме обов’язки голови НАЗК в разі його відсутності.

У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органа влади був призначений на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Він обіймав цю посаду до 2022 року.