СБУ запобігла теракту в Запоріжжі та затримала його виконавця

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі та затримала його можливого виконавця.

Зловмисником виявився мешканець Дніпра 1966 року народження. Він виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю, вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження — начинив цвяхами та болтами.

Чоловік намагався «заплутати сліди» і за два дні до запланованої дати теракту приїхав у Запоріжжя із західного регіону.

СБУ спрацювала на випередження — затримала зловмисника в «підпільному» помешканні, а вибухівку знешкодили.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає свідчення, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.