CNN опублікувало відео про те, як російські військові розстріляли двох беззбройних українців

Опубліковане нове відео воєнних злочинів російських військових в Україні. Окупанти розстріляли двох цивільних на території автосалону на околицях Києва — це потрапило на камери відеоспостереження. Загинули власник автосалону й охоронець.

Відео оприлюднив телеканал CNN.

Це сталося в березні на околицях Києва. Росіяни вбили власника підприємства та 68-річного охоронця. Після цього російські солдати зайшли в офіс автосалону та обшукали його.

На відео зафіксовано, як пʼятеро російських солдатів підходять до автосалону і на вході їх із піднятими руками зустрічають власник та охоронець. Після розмови обидва чоловіки спокійно йдуть углиб території, але двоє росіян розстрілюють їх у спину, і чоловіки падають на землю.

Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Однак помер від крововтрати, не дочекавшись її.