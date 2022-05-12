CNN опублікувало відео про те, як російські військові розстріляли двох беззбройних українців

Опубліковане нове відео воєнних злочинів російських військових в Україні. Окупанти розстріляли двох цивільних на території автосалону на околицях Києва — це потрапило на камери відеоспостереження. Загинули власник автосалону й охоронець.
Відео оприлюднив телеканал CNN.
Це сталося в березні на околицях Києва. Росіяни вбили власника підприємства та 68-річного охоронця. Після цього російські солдати зайшли в офіс автосалону та обшукали його.
На відео зафіксовано, як пʼятеро російських солдатів підходять до автосалону і на вході їх із піднятими руками зустрічають власник та охоронець. Після розмови обидва чоловіки спокійно йдуть углиб території, але двоє росіян розстрілюють їх у спину, і чоловіки падають на землю.
Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Однак помер від крововтрати, не дочекавшись її.
- На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Трохи згодом, 5 квітня, почали ексгумувати трупи з братських могил, які влаштували російські солдати. На кінець квітня на Київщині нарахували 1 187 убитих російськими солдатами українців. З них 1 080 — у Бучанському районі.