Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 650 осіб

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 650 осіб. Також українці знищили 1 195 танків і 398 безпілотників противника.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загалом, ворог втратив:
- 26 650 військових ліквідовано;
- 1 195 танків;
- 2 873 бойові броньовані машини;
- 534 артилерійські системи;
- 191 РСЗВ;
- 87 засобів ППО;
- 199 літаків;
- 161 гелікоптер;
- 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 94 крилаті ракети;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 019 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 41 одиницю спеціальної техніки.