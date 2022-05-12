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Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 650 осіб

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 650 осіб. Також українці знищили 1 195 танків і 398 безпілотників противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог втратив:

  • 26 650 військових ліквідовано;
  • 1 195 танків;
  • 2 873 бойові броньовані машини;
  • 534 артилерійські системи;
  • 191 РСЗВ;
  • 87 засобів ППО;
  • 199 літаків;
  • 161 гелікоптер;
  • 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 94 крилаті ракети;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 019 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 41 одиницю спеціальної техніки.