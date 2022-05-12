В КНДР повідомили про «перші випадки» зараження коронавірусом і ввели локдаун

Влада КНДР повідомила про перші у країні випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на північнокорейські ЗМІ, пише ВВС.

Повідомляється, що випадки зараження варіантом «Омікрон» зафіксували у Пхеньяні — аналізи у мешканців із симптомами Covid-19 взяли 8 травня.

Після цього в усій країні запровадили режим «максимальної надзвичайної ситуації» й оголосили локдаун. Скільки людей заразилося — не повідомляється.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав підлеглим зупинити поширення вірусу і пообіцяв, що країна подолає кризу, яка, за його словами, виникла несподівано.

«У всіх повітах і містах країни кожен заблокуйте свій регіон і надійно закрийте шляхи поширення шкідливого вірусу. Ми подолаємо кризу, що раптово виникла, і неодмінно переможемо», — сказав він на спеціально скликаному в четвер засіданні політбюро центрального комітету Трудової партії КНДР.

Кім Чен Ин також наказав посилити контроль на кордонах країни.