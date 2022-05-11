росія атакує супутники на орбіті Землі і глушить GPS-сигнали

Поведінка росії в космосі стає все більш ворожою — з її боку почастішали атаки на супутники, що, своєю чергою, може глушити GPS-сигнали, які використовують літаки, кораблі, автівки та звичайні смартфони.

Про це заявив глава Космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон, пише The Times.

Генерал Джеймі Дікінсон сказав, що атаки на космічні можливості, такі як GPS (глобальна система позиціонування), яка використовується для навігації, картографування та хронометражу, стали «частиною повсякденного життя людей та країн у всьому світі». Імовірно, росія використовує системи придушення сигналів GPS в Україні, і експерти кажуть, що ця техніка стала «поширеним інструментом в арсеналі Росії».

Українські військові джерела повідомили виданню, що росія ще з початку війни розгорнула різні системи радіоперешкод і що вони спочатку заважали навігаційним системам навколо Чернігова.