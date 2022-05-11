У США пасажиру довелося садити літак — пілот «вийшов з ладу»

У США, у штаті Флорида пасажиру літака, який летів з Багамських островів, довелось його садити, не маючи потрібного досвіду.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався вдень 10 травня з одномоторним літаком Cessna 208 після того, як пілот «вийшов із ладу». Федеральне авіаційне управління вже розслідує інцидент. Імовірно, пілоту була потрібна невідкладна медична допомога.

Коли один із двох пасажирів зрозумів, що пілот «вибув», він звʼязався з авіадиспетчером. Йому відповів Роберт Морган — сертифікований льотний інструктор. Пасажир повідомив, що ніколи не керував літаком, але мав справу з авіацією і бачив, як літали інші. Авіадиспетчер спитав пасажира, де він перебуває. Він відповів: «Уявлення не маю. Я бачу перед собою узбережжя Флориди». Тоді диспетчер сказав прямувати вздовж узбережжя, на північ або на південь.