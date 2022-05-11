Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили селище Питомник у Харківській області

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення. Так, у Харківській області українські військові звільнили селище Питомник.
- На Харківському напрямку росіяни поки не наступають, вони перейшли до оборони, щоб уповільнити темп наступу ЗСУ. На переважній більшості тимчасово зайнятих територій області окупанти «глушать» мережі стільникового звʼязку, аби місцеві не передавали інформацію. У багатьох населених пунктах немає електроенергії та води. Російські окупанти заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію.
- На Донецькому напрямку основні зусилля росіян досі зосередженні на тому, щоб повністю окупувати Рубіжне і наступі в напрямку міста Лиман. Армія рф намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець і готується до наступу в районі Курахового та Новопавлівки.
- На Бахмутському напрямку, готуючись до наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій ЗСУ в районі Світлодарська і Троїцького. Окупанти намагались штурмувати Оріхове та Тошківку, але успіху не мали.
- У Маріуполі основні зусилля росіяни зосередили на блокуванні та спробах знищити наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь». Артилерійські та авіаудари продовжуються.
- На Словʼянському напрямку російська армія намагається створити умови для відновлення наступу, окупанти поповнюють запаси.
- На Криворізькому, Миколаївському, Волинському та Поліському напрямках активних бойових дій не було. На Сіверському напрямку росія посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.