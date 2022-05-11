Зеленський запропонував Раді вилучити майно росіян і резидентів рф в Україні

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7371 «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності російської федерації та її резидентів».

Проєкт закону надійшов на розгляд 11 травня, депутатам пропонують затвердити однойменний указ Зеленського.

Конфісковані ресурси мають використати для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, а також її національних інтересів в умовах повномасштабної війни росії проти України. Якщо закон ухвалять, контролювати його виконання буде Рада національної безпеки та оборони.