Президент Чехії дозволив 103 своїм громадянам воювати в Україні

Президент Чехії Мілош Земан підписав згоду на вступ до лав Збройних Сил України 103 своїх громадян. Про це 11 травня повідомив його спікер Іржі Овчачек.

Згоду Земан підписав на основі їхній заяв. Далі рішення має підписати прем’єр-міністр Петр Фіала.

Чеське видання Irozhlas пише, що, за даними Міноборони, майже 400 чехів подали офіційний запит на службу до ЗСУ. Видання зазначає, що у війні на території України вже брали участь чеські добровольці, дані про їхню кількість відсутні. Наприкінці березня зʼявилися фотографії декого з них у місті Ірпінь під Києвом, з іншими спілкувалися чеські журналісти, які працюють в Україні.