ООН: В Україні через війну роботу втратили 4,8 мільйона людей

В Україні через війну 4,8 мільйона людей втратили роботу. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці (МОП), яка є агентством ООН.

У разі ескалації бойових дій кількість втрачених робочих місць зросте до семи мільйонів. Якщо бойові дії негайно припиняться, то можна буде швидко повернути до роботи 3,4 мільйона людей.

Загалом із 4,8 мільйона людей, які втратили роботу, 1,2 мільйона є біженцями, інші 3,6 мільйона безробітних проживають в Україні.