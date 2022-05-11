Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Кабінет міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в Сервісних центрах МВС. На засіданні уряду 10 травня КМУ ухвалив постанову «Про навчання водіїв і державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні», повідомляє пресслужба МВС.

Документ має на меті забезпечити:

Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного звʼязку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як «Будова і технічне обслуговування ТЗ», «етика водія ТЗ» тощо).

Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на імʼя особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

«Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг Сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС», — зазначив заступник міністра Богдан Драпʼятий.