Apple більше не випускатиме медіаплеєри iPod Touch

Компанія Apple оголосила, що припиняє випуск плеєра iPod Touch, останньої моделі в лінійці портативних музичних плеєрів. Компанія повідомляє, що продаватиме iPod Touch, «поки є запаси».

Про це пише The Verge.

Хоча Apple може зупинити випуск спеціальних музичних плеєрів, у компанії кажуть, що «дух iPod живе» у всіх її пристроях, які відтворюють музику, — в iPhone, iPad і HomePod Mini.

Як зазначає Apple, вона представила перший iPod «понад 20 років тому». Оригінальна модель з FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр, а моделі, призначені майже виключно для прослуховування аудіо, компанія виготовляла до 2017 року, коли вона припинила випуск iPod Nano і Shuffle.