ВООЗ підтримала резолюцію України щодо росії. Закриття офісу в москві обдумають

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримала подану Україною резолюцію щодо закриття офісу в москві.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Документ «Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я в Україні та в сусідніх країнах, спричинена агресією РФ» ухвалили члени Європейського регіонального комітету ВООЗ. За проголосували 43 країни. Проти лише росія, білорусь і Таджикистан.

Члени Єврокомітету ВООЗ домовились вивчити можливості перенесення Європейського офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб із москви за межі росії, призупинити проведення в рф усіх заходів та винести на 75 Всесвітню асамблею охорони здоров’я питання щодо вторгнення росії в Україну, що спричинило надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я.