Правоохоронці розслідують загибель екснардепа Давида Жванії. Він опинився на блокпості окупантів

Правоохоронці розслідують загибель колишнього народного депутата Давида Жванії на блокпості окупантів у Запорізькій області.
Про це повідомили прокуратура Запорізької області та джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.
За даними слідства, він загинув 9 травня поблизу села Білогір’я Пологівського району на блокпості російських загарбників від обстрілу самих же росіян. Його автомобіль вибухнув внаслідок прямого влучення снаряду. Окрім Жванії, в автомобілі був водій — його поранено.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Жванія у минулому був депутатом від партії «Наша Україна» Віктора Ющенка.
- Про смерть політика 9 травня повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Він вказував, що Жванія мав російське громадянство та нібито був неофіційним представником російської держкорпорації з атомної енергії «Росатом».