Правоохоронці розслідують загибель екснардепа Давида Жванії. Він опинився на блокпості окупантів

Правоохоронці розслідують загибель колишнього народного депутата Давида Жванії на блокпості окупантів у Запорізькій області.

Про це повідомили прокуратура Запорізької області та джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

За даними слідства, він загинув 9 травня поблизу села Білогір’я Пологівського району на блокпості російських загарбників від обстрілу самих же росіян. Його автомобіль вибухнув внаслідок прямого влучення снаряду. Окрім Жванії, в автомобілі був водій — його поранено.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).