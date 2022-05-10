Окупанти перебили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку. Місто залишилося без газу

Артилерійськими снарядами росія перебила та розгерметизувала магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області. Для запобігання більш серйозній аварії ГРС перекрили — газу в місті немає.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що працювало в місті з комунікацій, — це газопостачання. Далеко не в усіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча би приготувати їжу та підігріти воду», — написав Гайдай.