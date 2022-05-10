До Києва уже повернулися дві третини мешканців

Міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі до столиці повернулися майже дві третини її мешканців.

«Ми підраховуємо з операторами зв’язку, враховуючи те, що в кожного з нас є телефони, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті, це приблизно два з половиною мільйони киян зараз перебувають у місті. Майже дві третини киян вже повернулися», — сказав Кличко.

Він уточнив, що до початку широкомасштабного вторгнення в столиці проживало 3,5 млн людей.