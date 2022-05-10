Українська розвідка: Через невдачі на фронті росія змушена змінити свою пропаганду

ГУР Міноборони повідомляє, що росія через невдачі на фронті змушена змінювати свою пропаганду.

Пропагандисти рф тепер поширюватимуть ідеї про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

«Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику», — зазначають в українській розвідці.