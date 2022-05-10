Глави МЗС Нідерландів та Німеччини приїхали до Києва, де відвідали Ірпінь та Бучу

Міністри закордонних справ Нідерландів та Німеччини Вопке Гукстра та Анналена Бербок перебувають з візитом в Україні.

«Цього ранку разом із Анналеною Бербок прибув до Києва для переговорів із членами уряду України. Я розпочав свій візит сьогодні вранці в Ірпені, передмісті Києва», — написав Гукстра.

Він зазначив, що драматичне спустошення свідчить про вплив війни на життя людей.

«Це не може залишитися безкарним. Нідерланди віддані встановленню істини та справедливості», — наголосив міністр.

Водночас Бербок вже відвідала Бучу під Києвом.