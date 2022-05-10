Новий президент Південної Кореї склав присягу. Обіцяє побудувати ліберальну демократію

Юн Сок Ель у вівторок склав присягу і вступив на посаду президента Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

«Обовʼязок нашого покоління — побудувати країну на основі принципів ліберальної демократії та процвітання ринкової економіки, країну, яка виконує свої зобовʼязання шановного члена міжнародного співтовариства, країну, яка належить її народу», — сказав Юн Сок Йоль на інавгурації.

Він зазначив, що сьогодні Південна Корея зіткнулася із численними кризами, зокрема пандемією, порушеннями в ланцюжках постачання, зміною клімату та збройними конфліктами за кордоном.