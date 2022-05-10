Під час тюремного бунту в Еквадорі загинули понад 40 людей

В Еквадорі загинули понад 40 вʼязнів після тюремного бунту ворогуючих наркогруп.

Про це пише The Guardian.

У понеділок було підтверджено, що 43 вʼязні загинули, коли понад 200 поліцейських спецпризначенців повернули контроль над крилом суворого режиму вʼязниці Санто-Домінго-де-лос-Тсачилас, розташованої приблизно в двох годинах їзди від столиці Кіто. Однак кількість загиблих, імовірно, зросте.

Міністр внутрішніх справ Патрісіо Каррільо заявив журналістам, що більшість жертв були «вбиті холодною зброєю».

Це шоста смертельна різанина у вʼязницях в Еквадорі з початку 2021 року, загальна кількість загиблих досягла майже 400 людей, оскільки насильство зросло до безпрецедентного рівня через суперництво між бандами, які займаються торгівлею наркотиками. Минулого року у вʼязницях країни було вбито понад 300 увʼязнених. Зокрема, різанина сталася в колонії Літораль в Гуаякілі, тоді загинули 119 увʼязнених.