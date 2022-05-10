Ранкове зведення Генштабу: Існує загроза диверсій на хімічних підприємствах України

Основні зусилля армія рф докладає на Слобожанському та Донецькому напрямках і в районі заводу «Азовсталь». Існує ймовірність диверсій на хімічних підприємствах України з метою звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 травня: