Ранкове зведення Генштабу: Існує загроза диверсій на хімічних підприємствах України

Основні зусилля армія рф докладає на Слобожанському та Донецькому напрямках і в районі заводу «Азовсталь». Існує ймовірність диверсій на хімічних підприємствах України з метою звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 травня:
- На Волинському і Поліському напрямках ситуація не змінилася, білоруські війська продовжують посилено охороняти кордон.
- На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону й обстрілює прикордонні населені пункти України.
- На Слобожанському напрямку росіяни підтримують у повній готовності до застосування резерви та засоби ППО на території Бєлгородської області. Російські військові намагаються утримувати рубежі в Харківській області, щоб не допустити вихід ЗСУ до українського кордону.
- На Ізюмському напрямку противник поповнює боєприпаси, пальне тощо. Готується до наступу на Лиман і Сєвєродонецьк.
- Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також за Камʼянку Ясинуватського району Донецької області.
- У Маріуполі російська армія продовжує завдавати ударів по заводу «Азовсталь».
- На Південнобузькому напрямку окупанти не проводили активних дій, продовжують обстрілювати українські позиції.