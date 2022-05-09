Омбудсмен Денісова: Алісу з «Азовсталі», яку росіяни розлучили з мамою, прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації

Чотирирічна дівчинка Аліса, яка приїхала в евакуаційному автобусі з Маріуполя до Запоріжжя і яку росіяни розлучили з мамою, зараз у безпеці — дівчинку прихистила співробітниця Запорізької обласної військової адміністрації.

Про це 9 травня повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Крім цього, знайшлись і родичі Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.

Запорізьке місцеве видання 061 пише, що Алісу прихистила заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова і вже оформила документи на тимчасове перебування Аліси в себе вдома.