Глава області Геннадій Лагута: З окупованого Херсону виїхали близько 45% жителів

З тимчасово захопленого міста Херсон виїхали 45% його мешканців, з області — кожен п’ятий.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута і назвав цифри «катастрофічними».

За словами Лагути, окупанти мародерствують, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Разом з тим росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених» коридорів, тому люди самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку — через Олександрівку та Снігурівку, але потім ці шляхи окупанти перекрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. Із сіл люди йшли пішки, виїздили на велосипедах, пливли через річку. Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.