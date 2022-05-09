Вечірнє зведення Генштабу: росія обстрілює всю лінію зіткнення, бій за місто Рубіжне триває

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 9 травня. Так, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Практично уздовж усієї лінії зіткнення росія продовжує обстрілювати артилерією та авіацією позиції українських військ. У місті Маріуполь, попри «режим тиші», російська армія відновила обстріли та штурм заводу «Азовсталь».

На Ізюмському напрямку росія готується до подальшого наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Російська армія намагається захопити місто та створити сприятливі умови для подальшого наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Була невдала спроба росіян штурмувати Воєводівку, але вони зрештою відійшли на раніше займані позиції.

На Лиманському напрямку російська армія намагається з боєм просунутися в районах сіл Олександрівка та Шандриголове. На Бахмутському напрямку були безуспішні для росіян бої в районі селища Тошківка.

На Авдіївському напрямку росія намагається покращити тактичне положення в районах селищ Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни перегруповуються, аби підготуватись до подальших активних дій. Армія окупантів може тут наростити свої сили за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі Маріуполя.

На Слобожанському напрямку росія не наступає, веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України.

На Волинському і Поліському напрямках активних дій не було, на Сіверському напрямку без змін. На Південнобузькому та Таврійському напрямках росія перегруповується.