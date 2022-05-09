Студія Disney випустила перший трейлер «Аватар 2»

Компанія Disney оприлюднила трейлер другої частини фільму «Аватар: Шлях води». Події відбуваються через 10 років після подій першого фільму.

У стрічці буде розповідь про сімʼю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), про проблеми, які їх переслідують, про те, як далеко вони йдуть. щоб захистити один одного, битви, в яких вони борються, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають. Режисер той же — Джеймс Кемерон, у фільмі знімалися Зої Салдана, Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер та Стівен Ленг.

Перша частина «Аватара» вийшла у 2009 році. Дія фільму відбувається в 2154 році, коли людство видобуває цінний мінерал унобтаній на Пандорі — населений супутник газової планети в зоряній системі Альфа Центавра. За сюжетом ресурсодобувна корпорація загрожує існуванню місцевого племені людиноподібних розумних істот — наʼві. Премʼєра другої частини була запланована на 2021 рік, але її перенесли на грудень 2022.