Росія збільшила в Чорному морі кількість носіїв крилатих ракет типу «Калібр»

Станом на 9 травня росія збільшила удвічі кількість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр» в акваторії Чорного моря — їхній сумарний залп становить до 50 ракет.

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет», — сказав він.

Ще минулого тижня таких носіїв у Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.