Сапери закінчили поверхневе обстеження території Ірпеня. У місті ще може бути вибухівка

В Ірпені на Київщині завершилося поверхневе обстеження території міста саперами. Однак влада наголошує, що в місті ще можуть бути вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин.

«На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх руками», — написав Маркушин.

Водночас він оприлюднив фотографії знайдених у місті снарядів.

«Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Усе це — відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії», — зазначив мер.