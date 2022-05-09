Били пляшками та молотком. Житель Чернігівщини розповів про катування і страти російськими військовими

Українець Максим Дідик, який проживає у селі Новий Биків на Чернігівщині, розповів, як окупаційні війська розстрілювали та катували цивільних.

Відео зі свідченнями хлопця оприлюднило «Радіо Свобода».

Росіяни тримали хлопця в полоні 12 днів, йому зламали ребра, звʼязали та кинули у підвал. Разом з Максимом там катували ще з два десятки селян, зокрема літніх чоловіків.

Окупанти били полонених зброєю, вдаряли молотком по колінах та припікали тіло розпеченим залізом. Також хлопець каже, що окупанти розпивали алкоголь, а потім виводили селян на розстріли.