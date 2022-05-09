Розвідка: росія продовжує відправляти в Україну строковиків і кидати їх першими в бій

Наразі кремль продовжує відправляти в Україну строковиків, незважаючи на власні заяви про недопустимість їх участі у війні.
Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони.
Строковиків не просто залучають до участі у війні — їх кидають у бій в перших ешелонах.
«Направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян і кадрового голоду в армії агресора. Попри приховану мобілізацію на території росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів», — наголошує розвідка.
- На початку війни росія максимально намагалася приховати присутність строковиків на території України, але через сотні загиблих військових їм не вдалося приховати це. Тоді кремль сказав, що «сталася помилка».
- За неофіційною інформацією, екіпаж крейсера «Москва», що затонув у Чорному морі, практично наполовину складався зі строковиків.