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Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25 650 військових і 1 145 танків

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 9 травня. Росіяни вже втратили 25 650 тисячі своїх військових. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні втрати армії рф такі:

  • 25 650 військових убитими;
  • 1 145 танків;
  • 2 764 бойові броньовані машини;
  • 513 артилерійських систем;
  • 185 реактивних систем залпового вогню;
  • 87 засобів ППО;
  • 199 літаків;
  • 158 гелікоптерів;
  • 1 970 одиниць автомобільної техніки;
  • 12 кораблів і катерів;
  • 377 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 41 одиниця спецтехніки;
  • 94 крилаті ракети.