Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25 650 військових і 1 145 танків

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 9 травня. Росіяни вже втратили 25 650 тисячі своїх військових. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні втрати армії рф такі: