США оголосили нові санкції проти росії. Вони стосуються ЗМІ, фінпослуг, енергоресурсів і військових

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Білий дім.

Санкції стосуються російських «Первого канала», «Россия-1» та НТВ, які транслюють пропаганду. США забороняє розміщення реклами й надання обладнання цим каналам.

Також для рф обмежено доступ до американських фінансових послуг, таких як бухгалтерський облік і трастові послуги. Запроваджено обмеження для деревообробної промисловості рф, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових товарів.

Нові американські санкції торкнуться й керівників Сбербанку, Газпромбанку, а також Московського індустріального банку та десяти його дочірніх структур.

Окремо США призупиняють дозволи на експорт низки ядерних матеріалів до росії. Також під санкції потрапив виробник стрілецької зброї «Промтехнология», сім транспортних та одна судохідна компанії.

Зрештою, вводяться візові обмеження 2 600 російським і білоруським військовим, причетним до злочинів в Україні. Списку з їхніми іменами у відкритому доступі наразі немає.