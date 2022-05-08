Єрмак: Країни G7 оголосять про «цілком конкретні дії» на захист України за підсумками свого саміту

Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував заяву за підсумком зустрічі голів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія), яка міститиме «конкретні дії» на підтримку України.

Про це він написав у Telegram.

Єрмак нагадав, що на сьогоднішній саміт G7 запросили президента Володимира Зеленського. «Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій», — зазначив Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, шо у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном «скоординував кроки для наближення перемоги України». «Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки», — зазначив він.