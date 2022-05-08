В «Азові» запевняють, що знищили у Маріуполі близько 2,5 тисячі російських військових. Ще 5 тисяч були поранені

У полку «Азов», який наразі заблокований на заводі «Азовсталь», повідомили, що протягом боїв у Маріуполі знищили 2,5 тисячі російських військових. Ще близько 5 тисяч дістали поранення.

Про це заявив на брифінгу офіцер розвідки управління Ілля Самойленко.

Він підкреслив, що все це бійці «Азову» зробили без підтримки авіації та артилерії. Військовий наголосив, що вони не розглядають можливості здатися у полон, тому що російські військові не збережуть їм життя.

Також в «Азові» поки що не можуть підтвердити евакуацію всіх цивільних із заводу, про що відзвітувала українська влада. Українські бійці закликають світову спільноту негайно допомогти їм і домовитися про їхнє вивезення із заводу, тому що на «Азовсталі» є багато поранених.

Крім цього, за оцінками українських бійців, загалом у Маріуполі унаслідок російських бомбардувань загинуло приблизно 25 тисяч цивільних.