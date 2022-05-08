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Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25,5 тисячі військових та майже 400 безпілотників

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 8 травня. Росіяни вже втратили 25,5 тисячі своїх військових.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Загальні втрати армії рф такі:

  • 25 500 військових убитими;
  • 1 130 танків;
  • 2 741 бойова броньована машина;
  • 509 артилерійських систем;
  • 179 реактивних систем залпового вогню;
  • 86 засобів ППО;
  • 199 літаків;
  • 156 гелікоптерів;
  • 1 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 12 кораблів/катерів;
  • 360 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 39 одиниць спеціальної техніки;
  • 92 крилаті ракети.

Найбільших втрат за минулу добу росіяни зазнали на Новопавлівському напрямку.