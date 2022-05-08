Ранкове зведення Генштабу: росіяни продовжують наступ на Донбасі та захопили частину села Шандриголове

Армія рф продовжує наступати на Донбасі за кількома напрямками. У Донецькій області окупанти захопили частину села Шандриголове.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 травня.

Російські війська на Слобожанському напрямку зосередили свої зусилля на тому, аби спинити контрнаступ українських військ. Також росія готується до наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. Для цього кремль передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35 загальновійськової армії у визначені райони.

На Донецькому напрямку росія продовжує наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

На Лиманському напрямку ворог захопив північну околицю селища Шандриголове.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати «Азовсталь».

На Південнобузькому та Таврійському напрямках кремль завдає ударів по військових та цивільних об’єктах, проводить перегрупування і посилення підрозділів.

На Бессарабському напрямку ситуація залишається напруженою. Збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності «повна».

Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують блокувати порти.