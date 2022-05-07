Директор ЦРУ: США «не бачить практичних доказів» того, що росія планує ядерні удари

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс заявив, що США «не бачить практичних доказів» того, що росія планує ядерні удари. Він наголосив, що підготовку до такого удару відстежують супутники.

Про це він розповів на конференції, організованій виданням Financial Times.

«Він [путін] у такому світогляді, що не може допустити варіант своєї поразки. Я вважаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль все ж таки може дати результат», — сказав Бернс.

Під подвоєнням зусиль він мав на увазі другу фазу вторгнення військ росії в Україну. Бернс зазначив, що путін, імовірно, робить ставки саме на неї, причому друга фаза може бути «навіть ризикованішою» за першу.