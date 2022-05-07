Авіація росії завдала ударів по Сумщині, а по Одесі вдарили ракетами

У Сумській області російська авіація обстріляла території Миропільської та Хотінської громад. Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді. Атакували ракетами «повітря-земля».

Про це повідомив глава області Дмитро Живицький.

Унаслідок обстрілу поранено прикордонника. У Держприкордонслужбі уточнили, що росія з літаків била не тільки по Сумській області, але й по своїй території.

Також росія сьогодні завдала ракетних ударів по Одесі, повідомив речник Обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, деталі будуть згодом.

Одеське видання «Думская» пише, що після серії вибухів в одному з районів міста видніється чорний дим, у деяких будинках вилетіли вікна.

Пізніше начальниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що в місті впали шість ракет. Чотири влучили в цивільне підприємство в житловому районі — після удару спалахнула пожежа. Дві ракети влучили в раніше зруйновану злітно-посадкову смугу. Інформація про поранених наразі уточнюється.