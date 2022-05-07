Нові власники викупили футбольний клуб «Челсі» за £2,5 мільярда

Англійський футбольний клуб «Челсі» викупила нова група власників. Акції клубу коштували їм £2,5 мільярда.

Про це повідомили на офіційному сайті «Челсі».

До початку повномасштабної війни росії проти України клубом володів російський олігарх Роман Абрамович. Нова група власників — це американці Тодд Бьолі й Марк Волтер, які є співвласниками американської бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс», американська інвестиційна компанія Clearlake Capital та швейцарський мільярдер Гансйорг Вісс.

Вони витратять £2,5 млрд на купівлю акцій «Челсі», кошти перекажуть на заморожений банківський рахунок у Великій Британії. За словами Романа Абрамовича, уся сума піде на благодійність.

Нові власники мають намір інвестувати ще £1,75 мільярда в розвиток клубу, зокрема в стадіони «Стемфорд Брідж» і «Кінгсмедоу», академію «Челсі», жіночу команду та фонд клубу.

Угоду про продаж буде укладена остаточно наприкінці травня 2022 року, після отримання необхідних дозволів.