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В Україні загинули 25 100 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 7 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 25 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати в техніці ворога наразі такі:

  • 1 122 танки;
  • 2 713 бойових броньованих машин;
  • 509 артилерійських систем;
  • 172 реактивні системи залпового вогню;
  • 84 засоби протиповітряної оборони;
  • 199 літаків;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1934 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 11 кораблів / катерів;
  • 341 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 38 одиниць спеціальної техніки;
  • 90 крилатих ракет.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі, зазначають у Генштабі ЗСУ.