В Україні загинули 25 100 російських військових

Станом на 7 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 25 100 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати в техніці ворога наразі такі:
- 1 122 танки;
- 2 713 бойових броньованих машин;
- 509 артилерійських систем;
- 172 реактивні системи залпового вогню;
- 84 засоби протиповітряної оборони;
- 199 літаків;
- 155 гелікоптерів;
- 1934 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 11 кораблів / катерів;
- 341 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 90 крилатих ракет.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі, зазначають у Генштабі ЗСУ.