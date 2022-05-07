США виділять Україні $150 млн додаткової військової допомоги. Що отримають ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен затвердив $150 млн додаткової військової допомоги для України.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Держдепу.
«Сьогодні, за дорученням президента, я дозволяю виділити додаткову негайну військову допомогу Україні на суму до $150 млн додаткового озброєння та обладнання з запасів Міністерства оборони США», — зазначається у повідомленні.
За словами держсекретаря Блінкена, це вдев’яте з серпня 2021 року вилучається озброєння та обладнання запасів Міноборони США та постачається Україні.
Таким чином, загальна безпекова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки становить приблизно $3,8 млрд в озброєнні та техніці, відтоді як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
Прес-секретар Пентагону Джон Ф. Кірбі перерахував, що саме входить до цього пакету військової допомоги:
- 25 000 артилерійських снарядів 155-мм;
- 3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;
- устаткування для створення електронних перешкод;
- польова техніка та запчастини.
- Війна в Україні підштовхнула американського президента Джо Байдена переозброїти всю Європу, пише Politico. У затвердженому днями пакеті допомоги на $33 мільярди передбачено зброю для країн Балтії, Грузії, Польщі та Словаччини, збільшення збройних резервів і ще десятки позицій, щоб зміцнити військову силу ЄС.