США виділять Україні $150 млн додаткової військової допомоги. Що отримають ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен затвердив $150 млн додаткової військової допомоги для України.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Держдепу.

«Сьогодні, за дорученням президента, я дозволяю виділити додаткову негайну військову допомогу Україні на суму до $150 млн додаткового озброєння та обладнання з запасів Міністерства оборони США», — зазначається у повідомленні.

За словами держсекретаря Блінкена, це вдев’яте з серпня 2021 року вилучається озброєння та обладнання запасів Міноборони США та постачається Україні.

Таким чином, загальна безпекова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки становить приблизно $3,8 млрд в озброєнні та техніці, відтоді як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Прес-секретар Пентагону Джон Ф. Кірбі перерахував, що саме входить до цього пакету військової допомоги: