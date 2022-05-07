росіяни не дають забрати поранених та загиблих бійців ЗСУ з полю бою і звинувачують Україну у приховуванні втрат

Російські окупанти намагаються поширити неправдиву інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з полю бою. Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Насправді все дзеркально навпаки. Більше того, часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», — наголошують у Запорізькій ОВА.

Також зазначають, що на Запорізькому напрямку російська армія із надзвичайною жорстокістю постійно обстрілює позиції українських військових.

«У місті Оріхів внаслідок обстрілу горіли чотири складські приміщення ТОВ «Оптімусагро Трейд», горів дах житлового будинку та господарча споруда — пожежники ліквідували ці пожежі», — говорять у ОВА.