Байден попросив американських чиновників припинити витік інформації про обмін розвідданими з Україною

Президент США Джо Байден попросив чиновників не допускати витоку у ЗМІ інформації, яка стосуються обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Про це повідомляє NBC News.

Президент Джо Байден у п’ятницю, під час розмови з вищими посадовими особами американської розвідки та оборони, підкреслив важливість їхньої роботи, але також сказав, що останні новини про обмін розвідувальними даними між США та Україною були «контрпродуктивними».

Один із чиновників у телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном сказав, що розкриття інформації «відволікає від нашої мети». За словами іншого чиновника, Байден передав, що витік інформації слід припинити.