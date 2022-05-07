На Харківщині окупанти знищили три мости, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ

На Слобожанському напрямку росія продовжує артилерійські обстріли населених пунктів у районі Харкова. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.
У Маріуполі росія продовжує блокувати та штурмувати «Азовсталь».
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював ракетами та реактивними системами залпового вогню Миколаїв.
У населеному пункті Івано-Кепине ЗСУ знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.
У тимчасово зайнятому противником Херсоні росія збільшує кількість блокпостів та пересувних патрулів.