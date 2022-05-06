Події 6 травня в огляді «Бабеля»: З «Азовсталі» вивезли ще 500 цивільних, біля Зміїного горить російський фрегат

Напередодні ЗСУ збили 14 безпілотників типу «Орлан» та один літак — попередньо винищувач Су-30. Увечері 5 травня росіяни стріляли в одну з останніх АЗС на Луганщині та в розташоване поряд залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту». Була загроза загоряння цистерн підприємства, але рятувальникам вдалося своєчасно її попередити. Минулої доби знову обстрілювали Краматорськ. По Миколаївщині російські загарбники завдали ударів системами залпового вогню «Смерч» та ракетою типу «Москіт». Російські війська застосували авіацію та артилерію по місту Гуляйполе Запорізької області. Масованими артобстрілами вони знищують інфраструктуру міста Оріхов. У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.

Україна провела черговий етап евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Вдалося вивезти майже 500 цивільних. Полк «Азов» повідомив, що під час режиму припинення вогню на території «Азовсталі» росіяни підбили автомобіль, який їхав евакуювати цивільних. Загинув один боєць, шестеро дістали поранень. Війська рф порушили домовленості щодо безпечної евакуації цивільного населення. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни готують у Маріуполі «парад полонених» на 9 травня. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягти у форму й цивільних.

Відбувся черговий обмін полоненими. Ірина Верещук повідомила, що повернули 41 людину, зокрема 11 жінок. Додому їдуть 28 військових і 13 цивільних. Серед звільнених — настоятель храму Православної Церкви України.

За оцінкою Пентагону, більшість російських сил відійшли від Маріуполя та рушили на північ від міста, але ракетно-бомбові удари та штурм «Азовсталі» не припиняються. Крім того, у Пентагоні не бачать ознак того, що білорусь планує безпосередньо брати участь у війні в Україні.

Президент США Джо Байден підпише закон про ленд-ліз у понеділок, 9 травня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Біля острова Зміїний горить російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник». Зараз над цим районом в акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, а з окупованого Криму вийшли рятувальні судна. Ймовірно, що корабель був уражений українським комплексом «Нептун». Видання не вказує назву і номер фрегата, проте нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що горить фрегат «Адмирал Макаров». Над ймовірним місцем ураження корабля кружляють американські та британські розвідувальні безпілотники.

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії — Габріелюс Ландбергіс, Едаргс Рінкевичс і Ева-Марія Лійметс — прибули з візитом до Києва.

Німеччина передасть Україні сім самохідних артилерійських установок PzH 2000. Найближчим часом в Україну повернуться прикордонники-кінологи та їхні службові собаки, які навчалися саперної справи у Литві.

Заступник голови ради безпеки росії медведєв заявив, що Польща прагне анексувати захід України. На його думку, територіальні претензії висунув президент Анджей Дуда. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав такі заяви «духом жириновського».