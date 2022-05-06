Вечірнє зведення Генштабу: Збройні сили звільнили пʼять населених пунктів на Харківщині

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- найбільша активність окупантів і далі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках;
- на Харківщині українські військові звільнили населені пункти Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частину села Черкаські Тишки;
- ворог наступав у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав;
- на Лиманському напрямку ворог намагався штурмувати Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над Рубіжним та Воєводівкою, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.
- особовий склад оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Молдови перебуває у повній бойовій готовності;
- за наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.