«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків через сторонні сервіси

Компанія «Укрзалізниця» призупинила можливість купівлі квитків через сторонні сервіси (ПриватБанк, тickets.ua, рroizd.ua та інші).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там пояснили, що обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком, щоб убезпечити онлайн-системи «Укрзалізниці» та гарантувати безперебійність їхньої роботи.

«Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах «Укрзалізниці», — зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» нагадали, що якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне — гроші буде повернуто через 3—10 банківських днів, залежно від банку.