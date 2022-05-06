Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства. Що він передбачає?

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України».
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він пояснив, що відтепер в законодавстві:
- немає згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»;
- немає прагнення втілювати в життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»;
- немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй»;
- «вичищено» майже 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).
За його словами, також Кабінету міністрів України дано доручення найближчим часом провести те саме на рівні уряду і напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.
- 21 квітня Верховна Рада прийняла закон «Про дерадянізацію законодавства України». За нього в цілому проголосували 293 нардепи.