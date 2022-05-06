Українська розвідка: Через великі втрати російська армія все частіше залучає до війни строковиків

Через великі втрати російська армія все частіше почала залучати до бойових дій солдатів строкової служби. Це відбувається попри заяви російського керівництва про те, що строковики не братимуть участі у війні.

Про це пише Головне управління розвідки Міноборони у своєму Telegram-каналі.

«Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви живої сили. Попри неодноразові заяви кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксуються дедалі частіше», — зазначили у відомстві.

Зокрема, строковиків зафіксували у складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново). Наразі вона бере участь у боях на території Харківської області. Також російська армія значно скорочує період підготовки військових до бойових дій. Новобранців навчають лише 4 дні. після чого відправляють воювати в Україну.

В окупованому Криму російська влада також залучає у добровільно-примусовому порядку медиків. Їх відправляють у так звані відрядження до окупованої Донецької області.